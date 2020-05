Istruzioni per fare del Modello Genova il Modello Italia

E’ il momento che il nostro paese intervenga per realizzare le opere, le infrastrutture e forse anche le scelte di politica economica (ad esempio il riequilibrio modale, le alleanze industriali, gli investimenti stranieri) necessarie per la crescita e la competitività dopo l’emergenza Covid. Quale c continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 03 Maggio 2020.

E’ il momento che il nostro paese intervenga per realizzare le opere, le infrastrutture e forse anche le scelte di politica economica (ad esempio il riequilibrio modale, le alleanze industriali, gli investimenti stranieri) necessarie per la crescita e la competitività dopo l’emergenza Covid. Quale c

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA