Juve, inizia la Fase 2: riapre il JTC, richiamati gli stranieri. E CR7 Ã¨ in arrivo

Juve, inizia la Fase 2: riapre il JTC, richiamati gli stranieri. E CR7 è in arrivo Da martedì il centro tecnico bianconero è a disposizione dei calciatori per allenarsi individualmente. Anche Cristiano progetta il rientro: da domani ogni giorno è buono per rivederlo a Torino continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 03 Maggio 2020.

