Nasce su facebook, da un’idea della scrittrice Francesca Gallello “Virtual Romance”

Una forma originale ed unica di leggere in compagnia virtuale

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 03 Maggio 2020.

Un fotoromanzo che

viene rinnovato e presentato in forma virtuale che, però, ha delle particolarità .

A differenza dei fotoromanzi, che non solo sono cartacei ma vengono presentati

con foto, immagini e vignette descrittive, Virtual Romance, invece, viene sì presentato con delle foto che,

appunto, descrivono dei momenti e personaggi del romanzo, ma non hanno

vignette, saranno i protagonisti del romanzo che, prendendo vita, si

racconteranno in diretta, scrivendo dai loro profili creati ad hoc con i nomi

dei personaggi e dialogheranno tra

loro. SarĂ come vedere un film

fotografico con i sottotitoli ma scritti in diretta. I lettori potranno, quindi,

interagire direttamente con i

protagonisti del romanzo ai

quali, sicuramente, si affezioneranno. In

questa edizione si tratta del romanzo “Come

edera” pubblicato qualche anno fa. Ad

interpretare i personaggi del romanzo, dice Francesca Gallello, sono amici e

professionisti che hanno deciso di partecipare non solo per simpatia ma anche

perché, in questo periodo particolare, è bello ed importante cercare di essere

uniti tenendoci lontano ma facendo cultura. Con la collaborazione straordinaria della

giornalista crotonese, Giusy Regalino e RTI CALABRIA, che come sempre a

disposizione della cultura e del territorio. La partecipazione straordinaria di

Mino Sferra, specializzato presso l’Actor’s Studio di New York come

attore, Direttore Artistico della Scuola

di Teatro Menandro di Roma e che lo ricordiamo (solo per citarne qualcuno)

per la partecipazione in “Il bello delle

donne 2”, “ La Piovra 7”, “Il barbiere

di Rio” con Abatantuono, “La verità sta

in cielo” su Rai 1 con Scamarcio, “Terra bruciata”. Mino Sferra, in Virtual

Romance, interpreterĂ il ruolo di Marco,

con delle foto che risalgono al periodo in cui faceva l’attore di fotoromanzi, mentre

ad interpretare il ruolo di Marco da giovane, sarĂ il figlio di Mino

Sferra, Lorenzo, che studia recitazione,

fa teatro e coltiva il sogno di fare il doppiatore. Francesca Calaminici, che

nella vita è Giurista specializzata in criminologia del penitenziario ed

esperta ex art.80 Ordinamento Penitenziario e lavora come ricercatrice per la

Federazione Agenfor International. In

Virtual Romance interpreta la parte di Martina, la protagonista. Dalila, è interpretata

dalla fotomodella nonché studentessa di teatro e finalista nazionale di

Reginetta d’Italia, Rachele Pietrantonio, di Roma. La piccola Maria

Grazia Gallello, di appena 7 mesi, una bimba che adora sfogliare i libri,

guardare le immagini colorate dei libri che il papĂ Antonio e la mamma Amelia,

amano e sfogliano insieme a lei raccontando filastrocche. Una bambina che

mostra già il suo interesse per tutto ciò che è arte del colore, delle pagine,

del suono; lei interpreterĂ la parte di

Dalila da bambina. Massimo Lo giudice, che nella vita appartiene alle Fiamme

Gialle di Roma, è Tecnico Federale per la FIGC giovanile di calcio,

interpreterĂ in Virtual Romance, la

parte di Federico. La sceneggiatura, tratta dal romanzo “Come Edera” è stata

curata dalla stessa F. Gallello, così come la regia e la direzione. Come ci ha detto la stessa Francesca Gallello,

“si tratta di una storia d’amore e di

confronto tra tre donne di tre generazioni diverse, unite dall’amore verso la

propria famiglia, quindi è un

fotoromanzo virtuale per tutta la famiglia, delicato e romantico. La presentazione avverrĂ nel gruppo fb che si

chiama Virtual Romance, gli iscritti sono giĂ tantissimi, entusiasti e curiosi.

In tanti si sono proposti per partecipare come personaggi del prossimo romanzo.

Perché continueremo, dice la Gallello, su questa strada, naturalmente

perfezionandoci, perché purtroppo, in questo periodo, dovendo rimanere a casa

non siamo riusciti a fare le foto in modo professionale, ma ci accontentiamo e

faremo meglio la prossima volta. Ho scelto fb perché offre la possibilità di

dialogare, confrontarsi, essere seguiti da un pubblico piĂą ampio. Ma

probabilmente, ci organizzeremo in modo sicuramente piĂą professionale, creando

una nostra rivista online dove non solo

presenteremo i nostri fotoromanzi virtuali ma faremo cultura in modo piĂą ampio

e completo. Ci tengo a precisare che Virtual Romance presenterĂ anche dei

romanzi storici che hanno fatto la storia della letteratura italiana ed

internazionale, alcuni dei quali vedranno un finale diverso ed altri un

proseguo inaspettato. Perché anche i Classici?

Perché Virtual Romance non vuole essere solo un fotoromanzo virtuale ma un

impegno letterario costruttivo che va oltre al semplice fotoromanzo, vuole

aprire una finestra visiva e di dialogo con i personaggi del libro, prendendo

vita. Partiremo nella prossima settimana con la prima serie, la prima di 15 puntate che presenteremo alle ore 18:30, tutte le

sere, sabato e domenica comprese.

Un’idea nuova di leggere in compagnia virtuale

e poi, a fine di ogni puntata, i lettori potranno dialogare, fare domande, e

raccontarsi con i personaggi del romanzo. Abbiamo anche intenzione di lanciare

un piccolo concorso gratuito, raccogliere idee e storie di chi non ha mai

scritto un libro e realizzare un

Fotoromanzo Virtuale, così da realizzare un sogno. Sono in tanti a pensare che

della propria vita, della propria storia d’amore, se ne potrebbe fare un

romanzo, lo faremo noi, scegliendone uno tra i tanti che ci verranno inviati o

segnalati, naturalmente tutto in forma gratuita. Come seguire VIRTUAL ROMANCE? Basta fare

richiesta di entrare a far parte del gruppo su fb. Questa prima edizione è dedicata a tutti gli

eroi ed eroine, visibili ed invisibili che,

in questo periodo particolare, stanno lavorando per il bene del mondo,

mettendo a rischio la propria vita.

