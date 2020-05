Plauso del Coisp agli eroi delle volanti di Crotone che sventano un suicidio

domenica 03 Maggio 2020.

Qualche giorno fa, il sindacato di Polizia COISP, aveva espresso un forte elogio ai poliziotti dell’ufficio volanti per aver sventato una possibile pagina di cronaca nera, traendo in arresto un cittadino che era in possesso in pieno centro cittadino di una pistola.

Nella giornata del 29 aprile i nostri EROI in divisa grazie a un atto eroico hanno tratto in salvo un uomo che minacciava il suicidio. A seguito di segnalazione giunta alla sala operativa che segnalava un uomo seduto sul parapetto di un’abitazione, prontamente giungeva la pattuglia di zona che notava il soggetto con il cappio al collo costruito con un cavo elettrico; dopo prolungati e ripetuti tentativi di far desistere il soggetto da tale gesto, non riuscendoci, gli operatori irrompevano all’interno dell’abitazione proprio mentre il soggetto accennava a scivolare, ma gli agenti con prontezza di riflessi non comune riuscivano ad afferrarlo proprio mentre stava per lanciarsi nel vuoto e riuscivano con non poca facilità , visto che l’uomo opponeva resistenza a riportarlo all’interno del balcone.

Messo in sicurezza il soggetto, lo stesso veniva affidato ai

sanitari del 118 per le cure del caso

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE AI NOSTRI ANGELI IN DIVISA, IL

PEGGIO E’ STATO SCONGIURATO

Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di

elogio per l’atto eroico di questi colleghi intervenuti ed è certa che il signor

Questore quale autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia

di Stato nella provincia, saprà riconoscere il giusto riconoscimento per

l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza fuori

dal normale dimostrata, meritano certamente di essere premiati.

