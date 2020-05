Puntare sui privati

Le conseguenze economiche della grave pandemia saranno estremamente pesanti. Molti degli occupati “sospesi” per effetto delle misure di lockdown, stimati in circa 8 milioni, non beneficiano di strumenti di protezione sociale, dalle indennità di malattia a forme di integrazione del reddito. In quest continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 03 Maggio 2020.

Le conseguenze economiche della grave pandemia saranno estremamente pesanti. Molti degli occupati “sospesi” per effetto delle misure di lockdown, stimati in circa 8 milioni, non beneficiano di strumenti di protezione sociale, dalle indennità di malattia a forme di integrazione del reddito. In quest

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA