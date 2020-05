SÃ¬ del Viminale a sedute individuali. L’Inter da martedÃ¬ riprende ad Appiano

Sì del Viminale a sedute individuali. L’Inter da martedì riprende ad Appiano

La Redazione24

,

domenica 03 Maggio 2020.

Sì del Viminale a sedute individuali. L’Inter da martedì riprende ad Appiano

Nella circolare inviata ai prefetti viene indicato che “è consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private”



