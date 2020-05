Totti: “Tonali? Lo voglio portare nella mia scuderia. Se è sveglio verrà …”

Francesco Totti in diretta Instagram con Christian Vieri parla del centrocampista del Brescia, Sandro Tonali: "In quel ruolo è il più forte che c'è in circolazione, sto cercando di prenderlo in tutti i modi. Penso che quest'anno andrà via dal Brescia"

domenica 03 Maggio 2020.

Totti: “Tonali? Lo voglio portare nella mia scuderia. Se è sveglio verrà…”

Francesco Totti in diretta Instagram con Christian Vieri parla del centrocampista del Brescia, Sandro Tonali: “In quel ruolo è il più forte che c’è in circolazione, sto cercando di prenderlo in tutti i modi. Penso che quest’anno andrà via dal Brescia”



