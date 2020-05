Da Sensi-Eriksen a Lautaro al top: le armi dellâ€™Inter per la volata

Da Sensi-Eriksen a Lautaro al top: le armi dell’Inter per la volata

Da Sensi-Eriksen a Lautaro al top: le armi dell’Inter per la volata In caso di ripresa Conte non potrà sbagliare: la squadra è al completo, attesa per il ritorno del play e l’esplosione del danese. E se il Toro riprende a segnare… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 04 Maggio 2020.

Da Sensi-Eriksen a Lautaro al top: le armi dell’Inter per la volata

In caso di ripresa Conte non potrà sbagliare: la squadra è al completo, attesa per il ritorno del play e l’esplosione del danese. E se il Toro riprende a segnare…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA