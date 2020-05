Didattica al tempo del Coronavirus: testimonianze di due studentesse del Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina

A comunicarlo è la prof.ssa Maria Concetta Ammirati del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina

La Redazione

Santa Severina,

lunedì 04 Maggio 2020.

È una strana primavera questa!

Fuori c’è già l’aria calda di primavera, il profumo di fiori d’arancio inebria le narici. I pomeriggi diventano più lunghi, c’è voglia di stare fuori tutti insieme. In tempi “normali” gli amici avrebbero chiamato e ci saremmo organizzati per uscire. Avremmo fatto lunghe passeggiate nel percorso di fitness, con la scusa di stare in forma, ma con la voglia invece di raccontarci i progetti per l’estate, del mare che sognavamo. Ma è una strana primavera questa! È una primavera di solitudine, di ricordi, di silenzi, di amicizie e amori sospesi, di bollettini e frasi di incoraggiamento, di guanti e mascherine. Nessun progetto quest’anno, nessuna vacanza da organizzare, diventa difficile persino pensare al domani.

Tutto è cambiato. Tutti noi vorremmo tanto, ma proprio tanto, ritornare nel nostro amato Liceo Classico “Borrelli”, ci mancano i lunghi pomeriggi trascorsi a scuola, vorremmo ogni mattina ritornare a varcare quel cancello e attraversare quei corridoi d’arte, che ci conducono nelle nostre aule con vista castello che, da subito, sembrano educarci al “bello”. Desideriamo tornare a tradurre le “amate e disperate” versioni di latino e greco e comprenderne ogni significato, ogni ammonimento, che ci parlano di un passato lontano, ma che è sempre attuale.

Della scuola ci manca tutto, davvero tutto!

Una grande malinconia regna in questo periodo, ma portiamo dentro di noi quella speranza che un giorno potremo ritornare dietro ai banchi a fare lezione de visu, a stare insieme, ridere, scherzare, imparare. Noi ragazzi non ci siamo mai sentiti “abbandonati” dalla scuola, perché fin da subito i professori si sono attivati con ogni dispositivo e continuano quotidianamente ad aiutarci, a starci vicino per ogni nostra necessità , organizzando la didattica a distanza, in modo efficace e sistematico. La didattica a distanza in questa situazione emergenziale è un mezzo utile, prezioso, ma non può essere il tramite del nostro apprendimento. Il “Borrelli”, la nostra scuola, sta facendo di tutto per far sembrare la distanza nulla e noi alunni ne siamo grati, ma non è la stessa cosa. E’ un’esperienza che ci sta mettendo a dura prova, perché la scuola non è solo trasmissione di contenuti, di nozioni, non è solo un luogo di apprendimento, la scuola, la nostra scuola ci ha abituati a stare insieme, ad interagire, a sentirci uniti, a sentirci comunità , perché siamo una “famiglia” e allora vogliamo solo ritornare a stare insieme ai nostri compagni, ai nostri professori, vogliamo rivedere tutti dal personale Ata alla dirigenza.

Ora come non mai, per aspera ad astra.

Adesso sbiadiscono i ricordi degli abbracci, dei balli scatenati e sembrano essere sospesi come i sogni che attendono di essere realizzati. Ma saranno ancora i nostri sogni al risveglio da questa strana primavera? E noi saremo gli stessi adolescenti che eravamo o saremo cambiati? Ai posteri l’ardua sentenza, sì, ma di certo molto dipenderà da noi, giovani studenti, protagonisti del domani. Ciò che segna insegna, ci è stato detto all’inizio della pandemia, e allora speriamo che ne usciremo più rafforzati, più resilienti che mai, impareremo a non dare per scontato niente, a credere nei valori della nostra Costituzione e considerare la libertà , la solidarietà , la salute, l’istruzione, il lavoro, come beni supremi.

Anna Albi e Rosetta Vona, Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina

