Inter, tutto pronto: allenamenti a gruppi e doccia in camera. Appiano riapre domani Nerazzurri in campo con medico e preparatore: sessioni con al massimo 5 giocatori per volta. Out solo Sanchez, in quarantena sino a mercoledì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 04 Maggio 2020.

Nerazzurri in campo con medico e preparatore: sessioni con al massimo 5 giocatori per volta. Out solo Sanchez, in quarantena sino a mercoledì



