Maria Taglioni di Crotone su Coronavirus

Crotone,

lunedì 04 Maggio 2020.

E poi i primi del mese di Marzo è accaduto di tutto, il mondo è improvvisamente cambiato e con esso è cambiata la nostra vita e il nostro modo di lavorare nella danza e per la danza; le certezze di oltre quaranta anni di attività della Maria Taglioni di Crotone.

Quello che però non è cambiato nella nostra scuola è “ l’Amore “ per la danza ed il rapporto di affetto nei confronti dei nostri alunni e rispetto, stima ed amicizia con i genitori.

Ed allora ci siamo inventati ed abbiamo messo in atto alcune iniziative; come tutti abbiamo cercato di utilizzare molto il web, abbiamo realizzato e pubblicato un video di tutti i nostri Insegnanti e della nostra Direttrice che mostra come, prigionieri nelle nostre case, si può fare danza, abbiamo organizzato delle video lezioni per gruppi omogenei, abbiamo scelto e pubblicato alcune fra le migliori foto di danza di ogni singolo alunno.

Con un lavoro particolare abbiamo spezzettato i dvd dello “ Spettacoli di Fine Anno 2018/2019” e pubblicato ogni singolo balletto sulla nostra pagina fb, uno al giorno, ogni giorno proprio per essere sempre presenti nelle case dei nostri alunni, nelle case di tanti crotonesi, dei nostri amici e di tutti coloro che stimano ed apprezzano il nostro lavoro

Queste nostre iniziative hanno trovato un buon riscontro, alcune ottimo, come risulta dai commenti; ne stiamo cercando altre, vedremo.

E adesso ci resta ancora aspettare che un nuovo decreto ci dica quando e come potremo riaprire la nostra scuola di danza , la nostra vita. Un abbraccio a Tutti.

