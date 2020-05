Per ripartire davvero immaginiamo il futuro che non vogliamo più

Questa crisi, per tanti aspetti drammatica, deve essere vissuta come un’occasione di rilancio per il nostro Paese. Dovremo però immaginare una nuova visione del mondo e del futuro a cui aspirare o, come diceva Montale, “del futuro che non vogliamo più”. Tale visione non potrà essere deterministica m continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

lunedì 04 Maggio 2020.

