La Redazione24

,

lunedì 04 Maggio 2020.

Spadafora insiste: “Allenamenti di squadra dopo il 18. Ripresa Serie A? Per ora non se ne parla”

Il ministro dello Sport su Facebook sgombra il campo dagli equivoci: “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio”



