CirÃ²: Sorpreso dai Carabinieri pensionato mentre brucia rifiuti in un terreno

Cirò: Sorpreso dai Carabinieri pensionato mentre brucia rifiuti in un terreno

I Carabinieri forestali erano intervenuti preoccupati dalla densa colonna di fumo

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Cirò,

martedì 05 Maggio 2020.

I Carabinieri Forestali hanno sorpreso un pensionato mentre bruciava un cumulo di rifiuti in un terreno privato, nella località San’Anastasia del territorio del comune di Cirò. I carabinieri erano intervenuti notando una densa colonna di fumo scuro dal fetore acre, tipico dell’abbruciamento delle plastiche. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti.

I militari della stazione CC forestale Cirò, in servizio di

pattugliamento del territorio per l’emergenza Coronavirus, sono intervenuti prontamente

preoccupati dalla presenza di una vistosa colonna di fumo nero dal fetore acre,

caratteristico dell’abbruciamento dei materiali plastici. Sul luogo è stato

sorpreso un uomo che all’interno di un’area recintata, in prossimità di un fabbricato,

controllava lo sviluppo delle fiamme che avvolgevano rifiuti urbani tra cui due

biciclette, un ventilatore, un materasso, pannelli truciolari rivestiti e altro.

L’uomo, un pensionato ottantenne del comprensorio, è stato

deferito alla Procura della Repubblica per combustione illecita di rifiuti.

La combustione illecita di rifiuti è vietata dal decreto

legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale. Oltre ai rischi

propri dell’accensione di fuochi che possono portare allo scatenarsi di veri e

propri incendi, durante l’ignizione dei rifiuti di materie plastiche e altri

materiali, così come quelle bruciate nel caso in esame, si producono sostanze

nocive come le diossine. Esse possono indurre alterazioni delle forme di vita,

anche a basse concentrazioni. Anche per tali motivi la combustione dei rifiuti

non è consentita. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di arginare

una pratica con impatto negativo sull’ambiente.

