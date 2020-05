Così Sarkozy (con Letta) fa l’ago della bilancia nell’affaire Lagardère

Millano. Nicolas Sarkozy si trova al centro dei giochi in una complessa vicenda finanziaria che lo vede esercitare la sua influenza di past president della Repubblica francese per trovare un punto di incontro tra interessi contrapposti nella battaglia per il controllo di uno dei più grandi gruppi ed continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 05 Maggio 2020.

Millano. Nicolas Sarkozy si trova al centro dei giochi in una complessa vicenda finanziaria che lo vede esercitare la sua influenza di past president della Repubblica francese per trovare un punto di incontro tra interessi contrapposti nella battaglia per il controllo di uno dei più grandi gruppi ed

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA