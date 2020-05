Ibra, il rientro a Milano per ora resta un’incognita

Ibra, il rientro a Milano per ora resta un’incognita Non c’è ancora una data fissata, mentre oggi i compagni iniziano i test medici. Per lasciare la Svezia Zlatan vorrebbe avere maggiori garanzie sulla ripresa del campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 05 Maggio 2020.

Non c’è ancora una data fissata, mentre oggi i compagni iniziano i test medici. Per lasciare la Svezia Zlatan vorrebbe avere maggiori garanzie sulla ripresa del campionato



