La Progetto Ecologia è il punto di riferimento per la Disinfezione civile e industriale contro il Coronavirus

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 05 Maggio 2020.

La Progetto Ecologia di Albano A. & C. Srl, con sede in Cirò Marina, Contrada Lipuda Zona PIP, nasce ed opera nel settore del servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento di Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi ed in quello della Disinfezione e Sanificazione civile ed industriale, avvalendosi di Tecnici ed Operatori altamente specializzati con esperienza lavorativa trentennale.

La scelta delle migliori tecnologie, la

scrupolosità e l’alta qualità dei servizi svolti ci collocano come punto di

riferimento nel Centro Sud per quanto riguarda la propria attivitĂ svolta.

La Progetto Ecologia di Albano A. & C. Srl, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), in riferimento al “ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 ed in particolare per quanto previsto al punto 4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, e ss. mm. ed ii., per garantire la salubrità degli ambienti di Iavoro e degli spazi chiusi, offre un servizio di sanificazione ambienti.

Come chiarito dalle ultime disposizioni relative al contenimento del Coronavirus nei luoghi di lavoro, per evitare la proliferazione di germi e batteri negli ambienti chiusi è obbligatorio garantire la pulizia e la sanificazione periodica degli uffici e dei locali aperti al pubblico.

Negli ambienti esterni i

microrganismi vengono normalmente eliminati dai raggi solari, mentre in

reception, sale d’attesa, toilette, studi medici e uffici trovano ottime

possibilitĂ di riproduzione. In tutti questi casi, per evitare

fastidiose reazioni allergiche

(e in particolar modo in questo momento, per scongiurare la diffusione del

Coronavirus) è fondamentale agire con le

sanificazioni ambientali.

La disinfezione professionale degli ambienti può infatti essere

attuata anche in via preventiva, come i datori di Iavoro sono chiamati a fare in questo momento,

con lo scopo di evitare la diffusione di virus e altri agenti patogeni.

I disinfettanti utilizzati sono Presidio Medico

Chirurgico, e garantiscono la disinfezione nei confronti

di microrganismi gram-positivi e gram-negativi, funghi, virus, lieviti e muffe.

I nostri servizi di sanificazione ambienti per il

contenimento del COVID-19 sono:

Efficaci: a base di sali quaternari di ammonio, con

elevato potere battericida

elevato potere battericida Sicuri: conformi alla legislazione vigente

e verificati tramite

le piĂą recenti

procedure europee

e verificati tramite le piĂą recenti procedure europee Personalizzati: grazie alle diverse modalitĂ di pulizia

tra cui scegliere, sono progettati su misura del cliente e sono adattati alle

sue specifiche esigenze

Comodi: negli ambienti dove ci sono PC e altri sistemi tecnologici, non c’è la necessità di spostarli.

La sanificazione degli

ambienti è una procedura consigliabile durante tutto l’anno, ma che si sta

rivelando imprescindibile nella condizione attuale.

I trattamenti di disinfezione sono efficaci

contro tutte le 20 famiglie di virus che affliggono l’uomo, e le procedure da

noi scelte ci permettono di disinfettare le superfici in un’unica operazione,

trattando grandi ambienti in tempi molto rapidi.

Gli agenti utilizzati non irritano occhi e pelle, non

emanano vapori tossici o odori sgradevoli e non alterano il cibo se utilizzati

su superfici di preparazione degli alimenti.

La Progetto Ecologia di Albano A. & C. Srl fornirĂ contenitori specifici per la raccolta di guanti e mascherine monouso e lo smaltimento di tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Per informazioni

Alessandro Albano Tel./Fax: 0962.370272

E-Mail: info@progettoecologiasrl.it

