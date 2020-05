La scuola non riapre col sindacalismo

Nessuno è in grado di prevedere quando e in quali condizioni le scuole italiane potranno riprendere le lezioni, se sarà possibile tenerle in aula o in che modo sarà possibile organizzare l’insegnamento a distanza, complementare oppure sostitutivo di quello tradizionale. E’ comprensibile che di front continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 05 Maggio 2020.

Nessuno è in grado di prevedere quando e in quali condizioni le scuole italiane potranno riprendere le lezioni, se sarà possibile tenerle in aula o in che modo sarà possibile organizzare l’insegnamento a distanza, complementare oppure sostitutivo di quello tradizionale. E’ comprensibile che di front

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA