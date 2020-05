Milan, via alle visite mediche. Milanello riapre venerdì?

Milan, via alle visite mediche. Milanello riapre venerdì? Fra oggi e domani esami per tutti tranne Ibra e Kessie, ancora in Svezia e Costa d’Avorio. Entro il fine settimana riprenderanno gli allenamento al centro sportivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 05 Maggio 2020.

Milan, via alle visite mediche. Milanello riapre venerdì?

Fra oggi e domani esami per tutti tranne Ibra e Kessie, ancora in Svezia e Costa d’Avorio. Entro il fine settimana riprenderanno gli allenamento al centro sportivo



