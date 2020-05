Nasce l’Associazione regionale Bed & Breakfast e Affitta Camere della Calabria, Giuseppe Frisenda presidente

Lo scorso 29 aprile è stata costituita, per volontà di un nutrito gruppo di proprietari di strutture turistiche extra alberghiere

Crotone,

martedì 05 Maggio 2020.

L’associazione

conta tra i suoi associati titolari di Bed and Breakfast, Affittacamere, Country

House, Ostelli, Case e Appartamenti per vacanze e Case dell’Ospitalità e si

pone a difesa di un settore strategico per l’economia regionale con iniziative

e proposte mirate alle istituzioni regionali e alle amministrazioni locali, al

fine di migliorare la normativa di settore e valorizzare le strutture ricettive

extralberghiere.

L’Associazione

ha tra i propri scopi quello di rappresentare le categorie del settore turistico

extra alberghiero della nostra Regione, quello di rappresentare e di tutelare

gli interessi dei propri associati presso gli enti e le istituzioni pubbliche e

private e quello di promuovere, tutelare e valorizzare la Cultura dell’OspitalitĂ

familiare in Calabria.

Tale

iniziativa di aggregazione, assente fino ad ora nella nostra regione, si è resa

necessaria al fine di costruire una rete importante di accoglienza turistica, capace

di fornire servizi di qualità in un settore strategico e fondamentale per l’economia

regionale.

Il settore

extralberghiero, fortemente penalizzato come del resto tutto il comparto turistico,

è stato, in questa emerga sanitaria, totalmente dimenticato fino ad ora dall’istituzioni

e, necessiterebbe invece, di sostegno immediato affinché si possa garantire la

sopravvivenza di centinaia di piccole attivitĂ , in gran parte a conduzione

familiare.

Nei prossimi

giorni l’associazione chiederà un confronto con la Regione e i Comuni calabresi

al fine di trovare soluzioni condivise rispetto ad un’imminente stagione estiva

che si presenta piena di incertezze per tutto il comparto turistico.

Giuseppe Frisenda

L’Associazione

ha eletto i propri organismi nelle persone di Giuseppe FRISENDA (Presidente), Massimo

ROTONDARO (Vice Presidente), Vincenzo COZZA (Tesoriere), Leonardo TRENTO e Gianni MUSUMECI (Consiglieri).

L’Associazione

è aperta al contributo fattivo di tutti i titolari di strutture extra

alberghiere operanti sul territorio regionale calabrese che potranno contribuire,

con la loro adesione, a rafforzare la prima importante rete dell’accoglienza turistica

extra alberghiera calabrese.

