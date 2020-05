Volti, paure, sogni, utopie. Una passeggiata da liberi a Roma

La bella stagione esplode insieme a questa strana mezza riapertura, con i vaghi caratteri d’una sommossa. Abbiamo pazientato per due mesi, ora basta, dicono le violette spuntando dai balconi e dalle terrazze fiorite. Il primo raggio di autentico sole arriva come un telegramma, più drammatico, come u continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 05 Maggio 2020.

La bella stagione esplode insieme a questa strana mezza riapertura, con i vaghi caratteri d’una sommossa. Abbiamo pazientato per due mesi, ora basta, dicono le violette spuntando dai balconi e dalle terrazze fiorite. Il primo raggio di autentico sole arriva come un telegramma, più drammatico, come u

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA