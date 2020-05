Cirò Marina, l’ex assessore Barone chiede al Commissario prefettizio il ripristino della strada del canalone di Via Tridico

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Assessore Francesco Barone del Comune di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 06 Maggio 2020.

Egregio Signor Commissario,

scrivo a Lei perché rappresenta il capo dell’amministrazione con preghiera di intervenire presso gli uffici competenti con la Sua autorevolezza. Non starò a tediarla troppo dilungandomi in descrizioni particolareggiate come già fatto in precedenza. Lei, certamente ricorderà l’annosa questione che riguarda la mancanza sensibilità nei confronti di noi cittadini, che ormai da oltre un anno siamo costretti a subire i disagi causati dalle impervie conformazioni di una strada la cui manutenzione spetta esclusivamente al Comune, come Lei sa bene.

Probabilmente

alcuni articoli e interventi sull’argomento non sono stati recepiti in maniera

corretta, forse addirittura ignorati o trascurati, pur nella loro validitĂ . E

ciò viene percepito dai cittadini come uno schiaffo al buonsenso.

A seguito del

perdurare di una situazione sempre piĂą insostenibile e preoccupante per la

propria incolumitĂ e quella di chiunque transiti giornalmente nella strada

interessata. Si chiede, un intervento tempestivo di ripristino per la messa in

sicurezza della diramazione ridotta in

condizioni pietose.

Poiché non voglio

essere tacciato di essere nemico dell’Amministrazione Comunale, ma voglio

essere considerato persona che pensa alla mia sicurezza, e a quella degli

altri, nonché al decoro urbano, tengo a sottolineare che non esiste nessun fine

politico.

In conclusione,

Signor Commissario, riconoscendole una conoscenza importante del concetto di

proporzione – visto il Suo impegno per la salvaguardia degli interessi della

sua/nostra salute. Ho notato, negli ultimi giorni, l’investimento di risorse

per la pulizia ed il ripristino del manto stradale e delle tubature nelle zone

centrali della cittĂ ,le potature degli alberi evidentemente piĂą nobili del nostro contesto

urbano, significando che non sono contrario ad interventi migliorativi in altre

zone della città , anzi ben vengano, poiché non sono del parere che bisogna

togliere agli altri per dare a noi, ma se possibile fare anche di piĂą, sia per

gli altri che per noi.

La invitiamo a

dedicare la stessa coerenza ed interesse mostrata, nelle ultime settimane,

anche alla problematica, non meno rilevante che ci riguarda perché, Egregio

Commissario, se non è giusto morire di coronavirus è altrettanto giusto non

morire in modo accidentale a causa di una strada gravemente dissestata per

mancanza della dovuta manutenzione.

Certo di una vostra benevole accoglienza si Ossequia

© RIPRODUZIONE RISERVATA