Godin e l’Inter, divorzio non scontato: quanto pesa anche la questione ingaggio Gli acquisti per la difesa nerazzurra dipendono da una sua (non semplice) cessione: con Conte non è mai scattata la scintilla, ma dove può andare? Non all’Atletico… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 06 Maggio 2020.

