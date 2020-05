Il coordinamento associazioni chiede alla Regione interventi a tutela delle persone con sindrome di Down, Autismo e DisabilitÃ

Crotone,

mercoledì 06 Maggio 2020.

Il coordinamento chiede interventi urgenti a tutela dei diritti delle persone con sindrome di Down.

Richiesta urgente di incontro e monitoraggio con le Associazioni.

Costituzione di un Coordinamento Regionale delle associazioni per la Tutela dei Diritti delle Persone con sindrome di Down, Autismo e Disabilità Intellettiva.

Alcune

associazioni del terzo settore hanno deciso di riunirsi in un Coordinamento

Regionale, affinchè i Diritti delle Persone con sindrome di Down, Autismo e

Disabilità Intellettiva vengano tutelati.

I bambini e i

ragazzi con sindrome di Down, Autismo e Disabilità Intellettiva hanno bisogno

di interventi psicoeducativi, logopedici e di didattica speciale precoci,

intensivi e continuativi per acquisire gli apprendimenti di base. Tutti questi

si sono interrotti bruscamente in seguito all’emergenza sanitaria, lasciando un

vuoto educativo gravissimo per l’evoluzione cognitiva, personale e relazionale

degli interessati. Certamente il distanziamento sociale è stata l’unica

soluzione efficace per stigmatizzare il potenziale contagio da Covid19, ma ad

oggi poco o niente è stato programmato per ripristinare gli interventi

educativi e riabilitativi delle persone con disabilità , né tantomeno si è

pensato ad interventi alternativi.

È del 27

aprile la lettera del Ministro Azzolina per tutti i dirigenti scolastici

sull’argomento didattica a distanza per alunni con disabilità , ma non è stata

assolutamente risolutiva, visto che ancora, dopo due mesi arrivano segnalazioni

di alunni letteralmente abbandonati dai loro insegnanti curriculari e di

sostegno, e con loro sono state abbandonate anche le famiglie, senza supporto e

senza relazioni con i docenti.

Sicuramente la

situazione non è semplice, ma non è più possibile pensare di poter lasciare

indietro degli studenti e che per loro non venga garantito il diritto allo

studio.

Ma

l’inadempienza che ha per vittime le persone con disabilità non si limita a

questo. In Calabria non tutte le Asp territoriali hanno previsto la riattivazione

delle terapie riabilitative, come da DPCM 26 aprile 2020; tantissime non

prevedono di attivare servizi alternativi, come la teleriabilitazione, per

tutelare i pazienti dai rischi di contagio.

È dunque

inammissibile che chi godeva di questi servizi rimanga escluso: tali servizi

devono essere garantiti, con diverse e nuove modalità . Si rimanda, per esempio,

alle Buone Pratiche della Regione Emilia Romagna dove sono stati subito erogati

interventi di sostegno educativo a domicilio e aperti in deroga alcuni Centri

del Privato Sociale, autorizzati dai Comuni e dalla AUSL, per l’accesso di PcD

al fine di dare continuità educativa e sollievo ai caregiver.

La prolungata

sospensione dei servizi, in Calabria, in un clima di grave incertezza e di

isolamento forzato, ha causato gravi ricadute sul funzionamento delle persone.

Per questo

motivo il neocostituito coordinamento regionale ha una richiesta di interventi

urgenti e applicazione di buone prassi alla presidente della Regione Calabria

Jole Santelli, all’assessore alle Politiche sociali Gianluca Gallo,

all’assessore all’Istruzione Sandra Savaglio, al dirigente generale delle

Politiche sociali Roberto Cosentino, al dirigente generale alla Tutela della

salute Antonio Belcastro, al presidente della Consulta Terzo settore Giovanni

Pensabene, al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della

Calabria Maria Rita Calvosa ed al Garante per l’Infanzia e l’adolescenza

Antonio Marziale.

Al

Coordinamento Regionale delle associazioni per la Tutela dei Diritti delle

Persone con sindrome di Down, Autismo e Disabilità Intellettiva hanno finora

aderito:

Associazione

Italiana Persone Down sezione di Cosenza – Emily Amantea

Diversi

ma Uguali KR – Alessia Sisca

la

CRISALIDE ODV- Roberto Salerno

Lucky

Friends A.S.D. Lamezia Terme- Rosario Cortese

Mamas

Lucky Associazione di Volontariato Lamezia Terme- Lucia Perri

Associazione

Italiana Persone Down Catanzaro- Girolama Mustari

Gli

Angeli Di Pollicino – Mariangela Giovinazzo

Heart

Arte Accademy A.S.D. – Enrico Borrelli

Ragazzi

in Gamba Palmi– Antonio De Nuccio

Io Noi ODV – Concetta

Cianni

Angsa Crotone – Nadia Fabiano

Lo rende noto Alessia Sisca, Presidente Diversi Ma Uguali KR

