Inter, la ripresa slitta: prima l’esito dei tamponi, poi si torna in campo

Inter, la ripresa slitta: prima l’esito dei tamponi, poi si torna in campo Appiano oggi non apre: i giocatori di Conte vogliono aspettare i risultati di tutti gli esami per allenarsi in sicurezza. Si inizia venerdì? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 06 Maggio 2020.

Inter, la ripresa slitta: prima l’esito dei tamponi, poi si torna in campo

Appiano oggi non apre: i giocatori di Conte vogliono aspettare i risultati di tutti gli esami per allenarsi in sicurezza. Si inizia venerdì?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA