Juve, anche Matuidi è di nuovo a Torino. Adesso resta in bilico solo Higuain Il francese ora osserverà 14 giorni di quarantena, nelle prossime ore in arrivo i brasiliani. Il Pipita non ha ancora fatto sapere quando rientrerà

La Redazione24

mercoledì 06 Maggio 2020.

Il francese ora osserverà 14 giorni di quarantena, nelle prossime ore in arrivo i brasiliani. Il Pipita non ha ancora fatto sapere quando rientrerà



