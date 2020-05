La Merkel dice sì: via libera alla Bundesliga nella seconda metà di maggio

La Redazione24

mercoledì 06 Maggio 2020.

La Merkel dice sì: via libera alla Bundesliga nella seconda metà di maggio

La Cancelliera e i governatori dei laender tedeschi hanno deciso per il ritorno del calcio in Germania, sebbene non ci sia ancora una data certa



