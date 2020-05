La sacrosanta battaglia (solitaria) di Teresa Bellanova

Difficile fare previsioni su come andrà a finire. Di certo da alcune settimane la maggioranza di governo non fa nulla per nascondere le proprie divisioni che, col passare dei giorni, stanno diventando sempre più profonde. L'ultimo scontro è quello che riguarda la regolarizzazione dei migranti.

La Redazione 24

mercoledì 06 Maggio 2020.

