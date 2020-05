Coronavirus, 7 maggio: due guariti uno a Strongoli e Isola Capo Rizzuto, zero contagi nella provincia di Crotone

Lo rende noto il Commissario Straordinario dell’Asp di Crotone, Dott. Gilberto Gentili

La Redazione

Crotone,

giovedì 07 Maggio 2020.

Ad oggi nella provincia di Crotone risultano 118 casi complessivi di infezione da coronavirus, 42 attuali positivi, 11 ricoverati dei quali 7 ricoverati all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e 4 in altri ospedali, 0 in terapia intensiva, 21 sintomatici, 10 asintomatici, 6 deceduti, 69 guariti e 1993 in quarantena domiciliare.

Le persone risultate positive al Coronavirus nei comuni della provincia sono:

Cirò: 1

Cirò Marina: 13

Crotone: 75

Cutro: 12

Isola Capo Rizzuto: 8

Melissa: 1

Rocca di Neto: 1

Strongoli: 6

N.N.: 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA