Il successo di Israele

La Redazione 24

,

giovedì 07 Maggio 2020.

Roma. Moshe Bar Siman-Tov, il direttore generale del ministero della Sanità israeliano, in tv ha detto: “Eravamo a un ritmo in cui il numero di nuovi pazienti raddoppiava ogni tre giorni… C’è stato un solo giorno in cui il numero di pazienti gravemente malati è aumentato del 50 per cento. Se questa

