giovedì 07 Maggio 2020.

La Fip ha deciso: “Non assegnato lo scudetto 2020”

Il Consiglio federale ha stabilito che non ci saranno né retrocessioni né promozioni e ha indicato alle Leghe ottobre come termine per il via della prossima stagione



