Milan, si riparte: a Milanello in gruppi da 6 o 8, la mattina e il pomeriggio

Milan, si riparte: a Milanello in gruppi da 6 o 8, la mattina e il pomeriggio Doccia nelle camere singole, niente spogliatoio o palestra: così i giocatori rossoneri tornano a lavorare in vista della ripresa del calcio dopo lo stop per la pandemia di Covid-19 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 07 Maggio 2020.

Milan, si riparte: a Milanello in gruppi da 6 o 8, la mattina e il pomeriggio

Doccia nelle camere singole, niente spogliatoio o palestra: così i giocatori rossoneri tornano a lavorare in vista della ripresa del calcio dopo lo stop per la pandemia di Covid-19



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA