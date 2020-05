Si comincia il 16, c’è il calendario: a Dortmund sarà subito derby con lo Schalke

Si comincia il 16, c’è il calendario: a Dortmund sarà subito derby con lo Schalke Si riparte a porte chiuse, ma non venerdì 15 come annunciato in precedenza. Bayern in campo domenica a Berlino con l’Union. Gli altri sport protestano per la disparità di trattamento continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 07 Maggio 2020.

Si riparte a porte chiuse, ma non venerdì 15 come annunciato in precedenza. Bayern in campo domenica a Berlino con l’Union. Gli altri sport protestano per la disparità di trattamento



