Covid19 al Milan? Scaroni conferma: “Abbiamo contagiati in via di guarigione” Il presidente del club rossonero spiega la situazione in squadra: “Maldini padre e figlio stanno bene. Ci sono giocatori che stanno migliorando, ma vogliamo ricominciare a giocare” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 08 Maggio 2020.

