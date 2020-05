Cutro: i discenti del Corso ITS sull’enogastronomia della Fondazione Pinta in streaming ai seminari con Carlo Cracco

La Redazione

Cutro,

venerdì 08 Maggio 2020.

Bruni e Cracco

L’enogastronomia con

Carlo Cracco a portata di clik perla PINTA

I discenti del Corso ITS sull’enogastronomia della

Fondazione Pinta partecipano in streaming ai seminari Nuovi scenari dell’imprenditoria enogastronomica: come si evolverà il

turismo? Si parlerĂ di come si svilupperĂ la situazione dell’imprenditoria

gastronomica, con un focus sui cambiamenti e le trasformazioni del turismo,

alla luce della situazione attuale.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione

Italiana Ambasciatori del Gusto e LUM – Libera UniversitĂ Mediterranea.

Questa opportunità è stata offerta con il presidente

dell’Enoteca regionale, Gennaro Convertini che è anche il direttore scientifico

del corso che ha coinvolto nella docenza del Corso ITS, uno dei massimi esperti

del settore enogastronomico, la prof ssa Roberta Garibaldi, relatrice del

seminario. Oltre alla Garibaldi, i discenti assisteranno all’intervento del

noto chef ed Ambasciatore del Gusto, Carlo Cracco, di Giorgio Palmucci,

Presidente ENIT – Agenzia Nazionale del

Turismo, di Claudio Chinali – Ambasciatore del Gusto a Instanbul e Domenico

Morrone – Docente di Economia e Gestione delle Imprese.

Iscrizioni al corso ITS Enogastronomia su www.itsagroalimentarecalabria.it

