La Redazione24

venerdì 08 Maggio 2020.

Dall’Ifab ok ai 5 cambi. Possibile anche sospendere la Var, ma ora decidono i tornei

L’International Board approva la proposta Fifa: ammesse 5 sostituzioni in tre slot (6 in caso di supplementari) per i tornei fino a fine 2020. Saranno però gli organizzatori ad applicare o meno la novità



