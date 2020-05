Dybala “chiama” Pogba: “Un amico, spero di condividere con lui altre grandi cose”

Dybala “chiama” Pogba: “Un amico, spero di condividere con lui altre grandi cose” L’argentino sfoglia le maglie della sua collezione e sull’ex compagno in bianconero si sbilancia: “Lo ammiro come persona ancora di più che come calciatore” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 08 Maggio 2020.

Dybala “chiama” Pogba: “Un amico, spero di condividere con lui altre grandi cose”

L’argentino sfoglia le maglie della sua collezione e sull’ex compagno in bianconero si sbilancia: “Lo ammiro come persona ancora di più che come calciatore”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA