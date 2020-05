Ibra torna in Italia lunedì: quarantena e poi via agli allenamenti

Ibra torna in Italia lunedì: quarantena e poi via agli allenamenti Lo svedese ha prenotato un volo da Stoccolma per Milano. Il presidente Scaroni aveva annunciato: "Ha voglia di tornare a giocare"

venerdì 08 Maggio 2020.

