Il padre di Higuain: “Sta per tornare, rispetterà il contratto con la Juve” Il Pipita, in Argentina dal 19 marzo, ripartirà per l’Italia domenica: “Gonzalo in questo momento non può tornare al River” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 08 Maggio 2020.

