Isola Capo Rizzuto, il sindaco rivolge un appello a istituti di credito e previdenza

La nota di Maria Grazia Vittimberga,

Sindaco di Isola Capo Rizzuto

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 08 Maggio 2020.

E’ doloroso

apprendere che a Napoli un padre di famiglia, un uomo di appena 57 anni, un

imprenditore, si è tolto la vita perché non è riuscito a reggere le pressioni

della crisi economica.

Questo significa

che sta accadendo ciò che mai avremmo voluto: l’emergenza sanitaria si sta

trasformando in emergenza finanziaria e sociale.

Noi amministratori

comunali siamo quelli che piĂą di altre istituzioni ci troviamo ad affrontare da

vicino queste problematiche, noi siamo quelli presenti sul territorio ed è

triste non riuscire a dare delle risposte concrete a chi ci chiede aiuto.

Non abbiamo i

mezzi per agire, non abbiamo le risorse per risolvere gli impegni che si sono

assunti altre istituzioni, per quanto vorremmo non siamo in grado di farlo.

Per questo, in

qualità di Sindaco scelto dai miei cittadini, sento l’obbligo di rivolgere un

appello a tutte le istituzioni, dal governo centrale alla regione Calabria;

inoltre, chiedo ai

vari istituti di credito di essere celeri nelle istruttorie delle pratiche e di

concedere in tempi brevi i prestiti richiesti dagli imprenditori in difficoltĂ ,

prima che siano schiacciati dai debiti; un appello lo rivolgo anche all’Inps,

affinché sblocchi nel minor tempo possibile i pagamenti della cassa

integrazione, le famiglie non possono piĂą attendere.

Non possiamo

permettere altri gesti del genere, come non possiamo tollerare che la

criminalitĂ organizzata prenda il posto delle banche con conseguenze che giĂ

conosciamo. E’ il momento di agire.

