Israele, le due anime e il nuovo governo. Una chiacchierata con Assaf Gavron

Al mattino Tel Aviv è accarezzata dal sole e la sua luce bianca fa brillare il cielo e le fronde degli alberi lungo King George Street. E’ un susseguirsi di negozietti e caffè come il Little Prince bookstore, dove si trovano libri usati in ebraico e inglese. Henry Miller, Amos Oz, Ken Follett, Etgar continua […]

La Redazione 24

,

venerdì 08 Maggio 2020.

