Mastella ci spiega perché nella querelle tra Di Matteo e Bonafede ha vinto Conte

“Bonafede, nella vita, poteva far tutto fuorché il ministro della Giustizia”, a Clemente Mastella la performance dell’attuale Guardasigilli non convince per niente. Eppure il giudizio tranchant è poca cosa se paragonato al duello telefonico, andato in onda a “Non è l’arena” su La7, tra Alfonso Bonaf continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

venerdì 08 Maggio 2020.

