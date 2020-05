Pjanic ha detto sì: accordo col Barça. La Juve vuole Arthur, ma i catalani offrono Rakitic o Vidal

La Redazione24

,

venerdì 08 Maggio 2020.

Il bosniaco pronto a partire, resta il nodo contropartita. In stand by lo scambio alla pari col brasiliano: con una quotazione di 60 milioni sarebbe una plusvalenza per entrambe. Ma il croato non convince, mentre età e carattere pesano sul bis del cilen



