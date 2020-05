Serie C, i club: stop e promozione per Monza, Vicenza, Reggina. E il Carpi?

La Redazione24

venerdì 08 Maggio 2020.

Serie C, i club: stop e promozione per Monza, Vicenza, Reggina. E il Carpi?

Trovato l’accordo tra i club di Lega Pro, che andrà ratificato dal Consiglio Federale: in B le tre capoliste e la miglior seconda?



