Aulas: “Juve-Lione si gioca il 7 agosto. E sarĂ un massacro perchĂ©…”

Aulas: “Juve-Lione si gioca il 7 agosto. E sarà un massacro perché…” Il presidente dei francesi annuncia la data per il ritorno degli ottavi a Torino: “Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non andrà a buon fine, noi e il Psg contro squadre fisicamente più pronte di noi…” continua a leggere […]

La Redazione24

,

sabato 09 Maggio 2020.

Aulas: “Juve-Lione si gioca il 7 agosto. E sarà un massacro perché…”

Il presidente dei francesi annuncia la data per il ritorno degli ottavi a Torino: “Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non andrà a buon fine, noi e il Psg contro squadre fisicamente più pronte di noi…”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA