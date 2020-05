Balotelli, dura risposta a Chiellini: “Strano capitano, non dici mai le cose in faccia”

Balotelli, dura risposta a Chiellini: “Strano capitano, non dici mai le cose in faccia” Lo juventino aveva definito Mario “una persona negativa”. L’attaccante del Brescia non ci sta: “Se questo vuol dire essere un campione, preferisco non esserlo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 09 Maggio 2020.

Balotelli, dura risposta a Chiellini: “Strano capitano, non dici mai le cose in faccia”

Lo juventino aveva definito Mario “una persona negativa”. L’attaccante del Brescia non ci sta: “Se questo vuol dire essere un campione, preferisco non esserlo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA