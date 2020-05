Cirò Marina, una donna di 50 anni muore di infarto: “l’Ambulanza arriva dopo un’ora e mezza”

Un’attesa di “oltre un’ora e mezza” prima che arrivi l’ambulanza del 118

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 09 Maggio 2020.

Silvana Filippelli di Cirò Marina, 50 anni, nella notte è stata colpita da arresto cardiaco improvviso che ne ha determinato la morte.

A denunciare l’accaduto è l’avvocato Mariano Salerno, contattato dai familiari per sporgere una querela, sottolineando come “proprio la carenza di mezzi sul territorio sia la causa di questo episodio”.

L’ambulanza, spiega Salerno, “è arrivata dopo oltre un’ora e mezza, come affermato dai familiari, chiamata alle 24.00 e arrivata da crotone alle 1.40. I familiari nell’attesa hanno contattato anche i Carabinieri, intervenuti sul posto. Il punto è che il numero di ambulanze è inadeguato rispetto alle necessitĂ di quest’area territoriale”.

La morte di Silvana, sposata col marito Giuseppe Zucco e madre di due figlie 29 e 27 anni, ha sconvolto parenti, amici e conoscenti di Cirò Marina, dove viveva.

La nostra redazione si associa al dolore che ha colpito la famiglia.

