Coronavirus, la riflessione del Prof. Carmine Talarico, già Sindaco di Crotone e, per due consiliature, presidente dell’Ente Intermedio

Il dramma del coronavirus ha messo a nudo tutti i limiti di una generazione senza confini

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 09 Maggio 2020.

Quando

di fronte ad un problema che interessa la collettivitĂ e la politica marcia in

ordine sparso senza coinvolgere chiunque evidenzia la volontĂ di adoperarsi, anche dalle seconde

file, per il bene di tutti, si sminuisce l’azione offensive che potrebbe portare

alla soluzione del problema. La Calabria ad ogni elezione regionale ha sempre

cambiato Presidente e il colore politico di chi doveva amministrare. Basta

questo dato per affermare che i calabresi sono ancora alla ricerca di chi li sappia

governare in maniera adeguata. L’evento COVID-19 ha ampliato ancora di più

questa ferita. A seguire la riflessione del prof. Carmine Talarico, giĂ Sindaco

di Crotone e, per due consiliature, Presidente dell’Ente Intermedio.

“Ripartire

e riprendere una normale, e forse straordinaria, attivitĂ sociale, culturale e

politica potrebbe essere difficile e presentare scenari che non sarebbero stati

prevedibili ad inizio dell’anno.

Usiamo

il condizionale non fosse altro che nelle nostre individualitĂ ognuno

rispondera’ alla ripresa con sensazioni e motivazioni diverse.

Certo

l’ esperienza della quarantena volontaria ha segnato i volti e gli animi di noi

tutti, condividendo momenti di socializzazione mediatica ma anche di riscoperta

di alcuni valori abbandonati o messi da parte da una involutiva situazione

sociale che ci aveva nascosto la vera essenza dell’essere da soli ed impotenti

davanti ad un virus che ha cancellato uomini e donne del nostro Paese.

Il

dramma del coronavirus ha messo, dunque, a nudo tutti i limiti di una

generazione senza confini. Dai piccoli ai giovani, dagli adulti agli anziani. Proprio questi ultimi

sono stati colpiti severamente in una regione come la Calabria ( e non solo qui

al Sud) dove le RSA hanno presentato- drammaticamente-il loro vero volto:

quello di luoghi di ghettizzazione di una complessa e vivida rappresentanza

della memoria collettiva familiare che ci appartiene come forte valore sociale.

Ma

il coronavirus ha lasciato e sta lasciando tracce di elevata invadenza sociale,

personale e psicologica con tutte le sue conseguenze.

Ed

ancora: il coronavirus dopo suoi lunghi

tempi di invasione ha messo in evidenza un’altra forza; quella di aver piegato

drammaticamente le condizioni economiche e sociali dell’Italia.

Ne’

gli strumenti legislativi straordinari emessi dal Governo centrale hanno dato,

e stanno dando, certezze al futuro di tante piccole e medie imprese ed

artigiani che sono ormai al collasso.

Ne’ ci sono stati

adozioni di provvedimenti adeguati

da parte del Governo regionale. Basta guardare quello che e’ successo in

Campania dove il Presidente De Luca ha aumentato sia gli emolumenti per i

detentori di partite Iva e professionisti.

La

parte più’ evidente di questo impegno istituzionale della Campania si legge

nell’aumento, fino a mille euro, delle pensioni sociali che rimane una

decisione di grande valore sociale ed etico.

Proprio

questo doppio modo di vedere la funzionalità dell’esercizio dei poteri di

governo regionale aprono una debita riflessione su tutto quel dibattito che si e’ sviluppato, prima delle

elezioni regionali calabresi, sull’autonomia differenziata.

In

quella occasione avevamo, a nostro modesto avviso, avvertito che l’esercizio di

gridare contro l’autonomia differenziata altro non fosse la paura di non saper

esercitare le funzioni dell’autonomia regionale in un Paese fondato sul

regionalismo per molti aspetti della governabilitĂ dei territori. La vera sfida

del regionalismo non è quella di paventare pericoli di usurpazioni delle

regioni del Nord rispetto a quelle delSud.

La vera sfida si gioca su come governare il

Mezzogiorno con gli strumenti che sono uguali sul territorio nazionale.

L’altra

vera sfida del meridionalismo non può che passare attraverso la efficacia delle

azioni di governo.

Chi

mette davanti la paura di soccombere ha già ’ lasciato il tavolo del confronto

efficace tra il Nord ed il Sud.

Ci

dispiace aver sentito le note della continua lagnanza da chi si e’ candidato

ancora una volta al Governo della Regione.

Il

riferimento è’ al centrosinistra il cui maggiore azionista, il Pd, che ha

mostrato, ogni qualvolta è stato al governo in Calabria, di non saper prendere

provvedimenti che abbiano esibito la novita’ e la efficacia delle ricadute

sulla popolazione calabrese.

Ma

non intendiamo dilungarci sui temi del regionalismo anche se su questa peculiaritĂ sarebbe interessante

aprire una debita riflessione sul federalismo solidale che fu lanciato dalle

province italiane agli inizi del duemila.

Ritorniamo

ai temi cocenti diuna cittĂ come Crotone su cui il coronavirus ha scaricato

tutta la sua forza distruttrice sulla gia’ precaria struttura economica e

sociale .

Spesso

viene il dubbio , che si accentua nella nostra mente, se in un quadro cosi’

messo a dura prova Camera di Commercio, Confindustria, OOSS e le altre realtĂ

associative non ritengano ancora necessario evitare di correre separatamente e

non captare le istanze reali che vengono dal basso.

Sia

dal mondo della produzione che da quello delle professioni.

Dal

mondo dei tanti occupati precari ai disoccupati , ai pensionati .

Anche

in questa occasione del coronavirus tutto e’ sembrato correre per separatene di

ruoli e competenze.

Ma

la parte piu grave, in questa cittĂ , rimane la gestione Commissariale di

Crotone. Questa esperienza ci riporta alla ultima e nefanda esperienza del

Commissariamento del Comune.

Quando

in qualche casa si stabilirono decisioni che hanno avuto la loro ripercussione

nella nostra città ’.

Una

fra le tante l’affidamento della gestione di alcuni servizi importanti alla

Italgas. Oggi, certo, non ci sono interessi precipui sul Comune ma e’ evidente

che l’azione di governo manca della pluralità delle voci politiche del

Consiglio Comunale.

Anche

qui vogliamo essere precisi per quanto ci riesce.

Il

Commissariamento del Comune e’ la tomba delle decisioni politiche che sono

necessarie per l’azione istituzionale.

D’altra

parte non diciamo nulla di eversivo.

Le

pagine della Costituzione garantiscono tutti i processi della vita

istituzionale del Paese con riferimento alla struttura portante della politica.

Ma chi, anche in questa cittĂ , fa opera di avvilire la presenza della politica sa che agisce nella

norma istituzionale della politica che gli darà ’ un giorno la possibilità del

governo cittadino.

Al

commissario prefettizio della città ’ vorremmo dire che la legalita’ e’ un

principio indissolubile da seguire nell’azione amministrativa.

Ma

i riferimenti che compie non possono lanciare ombre pesanti su tutto ciò’ che

e’ accaduto negli ultimi anni di governo comunale.

ToccherĂ ai crotonesi, ai cittadini di questa

splendida ma dannata cittĂ a ricomporre un quadro amministrativo democratico e

porre le basi di una vera ripartenza. E su questo appuntamento che sarĂ

incancellabile vorremmo spendere solo poche parole.

Non

parleremo ne’ di programmi e ne’ di scelte.

Solo

una necessaria considerazione che facciamo da tempo.

Questa

cittĂ ha estremo bisogno diuna pacificazione sociale, politica ed umana. I

veleni lanciati per conquistare piccole e meschine figure di primo piano devono

cessare.

Bisogna

ripartire da un dialogo vero , senza presunzioni.

La

strada non e’ difficile da percorrere non fosse altro che in questa città ci

sono presenze di qualitĂ , validi esponenti della politica, ottimi elementi di

caratura istituzionale e tantissimi bravi professionisti.

Anche

i cittadini, al di là ’ delle loro giuste intemperie, rappresentano l’humus per

cui lavorare ed affidare la rinascita di Crotone.

Solo

in questa direzione siamo pronti ad esternare un impegno personale senza alcuna

aspirazione personale.

Perché

la politica si può’ e si deve fare non solo da protagonisti a tutto campo ma

anche in quelle che sono ritenute le retrovie.

Questo

è il lavoro più’ oneroso ma sicuramente costruisce il futuro delle generazioni

che verranno”.

Carmine

Talarico

© RIPRODUZIONE RISERVATA