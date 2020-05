In Calabria richiudono i Bar, accolto il ricorso del Governo contro l’ordinanza

Il Tar ha accolto il ricorso del governo ed ha annullato l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020

La Redazione

Catanzaro,

sabato 09 Maggio 2020.

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo. E’ quanto si evince dal sito del Tar dopo l’udienza collegiale, tenuta in camera di consiglio, svoltasi stamani.

  “E’ una decisione pur rispettabile ma ininfluente: l’ordinanza infatti ha avuto piena esecuzione per 11 giorni e il Governo ha preannunciato per mercoledì che disporrĂ l’apertura di bar e ristoranti a livello generale. La Regione ha vinto con il mancato accoglimento del decreto cautelare ed ha avuto un importante risultato acquisendo la primazia politico-istituzionale di tutela delle prerogative costituzionali delle regioni”. Lo afferma l’avv. Oreste Morcavallo, uno dei legali che ha assistito la Regione Calabria. (ansa)

