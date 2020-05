La gestione del caso Rangnick: un altro autogol per il Milan

La gestione del caso Rangnick: un altro autogol per il Milan L’allenatore tedesco parla già da rossonero e mette in difficoltà Pioli per il finale di stagione: è la strategia giusta? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 09 Maggio 2020.

La gestione del caso Rangnick: un altro autogol per il Milan

L’allenatore tedesco parla già da rossonero e mette in difficoltà Pioli per il finale di stagione: è la strategia giusta?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA